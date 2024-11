Derby salernitano al cardiopalma. Finisce in parità tra Sporting Sala Consilina e Feldi Eboli

Lo Sporting Sala Consilina porta a casa un punto prezioso, ma anche un po’ di rammarico, dal derby salernitano contro la capolista Feldi Eboli, concluso con il punteggio di 5-5. Un match che ha regalato emozioni forti, colpi di scena e un’incredibile rimonta da parte degli ospiti, che hanno approfittato di un secondo tempo difficile per i gialli verdi. Nonostante ciò, la prestazione del Sala Consilina resta altamente positiva, con una grande prova di carattere e qualità, soprattutto nel primo tempo.



Il derby è iniziato sotto una buona stella per lo Sporting Sala Consilina, che ha saputo immediatamente prendere in mano le redini del gioco. Dopo un inizio timido, la squadra ha trovato il vantaggio grazie al gol di Lucas Baroni, l’ex di giornata, che non ha celebrato il gol contro la sua ex squadra, ma lo ha dedicato alla propria famiglia calcistica. Il raddoppio è arrivato poco dopo con Delmestre, e la squadra di Mister Cipolla ha continuato a macinare gioco, trovando un 3-0 meritato grazie a Tato, dopo un errore di Calderolli in fase di impostazione.

Il primo tempo sembrava completamente in mano ai padroni di casa, con il 4-1 siglato in contropiede da Foti. Nonostante qualche occasione per gli ospiti, la Feldi non riusciva a concretizzare e il Sala Consilina ha chiuso la prima frazione con un ampio vantaggio, meritato e confortante. Il secondo tempo ha visto una Feldi Eboli completamente diversa. Le volpi sono scese in campo con un altro spirito e, complice anche un calo fisico dei padroni di casa, hanno iniziato a macinare gioco. Il primo squillo è arrivato da Calderolli, che ha siglato il gol del 4-2 con una potente conclusione. Il pareggio è arrivato poco dopo grazie a un gran gol di Vincenzo Caponigro, che con un tiro preciso ha infilato il portiere Fiuza, riportando il risultato sul 4-3.

La Feldi, ormai in controllo della partita, ha continuato a spingere e, a otto minuti dal termine, è arrivata al pareggio con una nuova perla di Calderolli, che ha superato Fiuza con un tiro imparabile sotto la traversa. La tensione è salita in campo, con il Sala Consilina che ha visto il proprio mister Francesco Cipolla espulso per le eccessive proteste e poi poco dopo anche Vidal per un fallo su Liberti.

Nonostante l’inferiorità numerica, la Feldi ha cercato di approfittare del power play con Calderolli che ha completato la sua straordinaria prestazione segnando il gol del 5-4, mettendo le volpi in vantaggio per la prima volta nella gara. Tuttavia, la reazione dello Sporting non si è fatta attendere, e con il portiere di movimento in campo, i padroni di casa hanno trovato il 5-5 grazie a un colpo di testa di Diaz, che ha sancito il pareggio definitivo.