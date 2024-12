A Polla “La Cavalcata di San Nicola”: dolcetti a tutti i bambini

Polla si appresta a celebrare il suo santo patrono, San Nicola da Myra, e lo farà con due eventi dedicati ai bambini. Giovedì 5, infatti, grandi e piccoli potranno assistere, a partire dalle 17:30, alla festa per l’accensione delle luci di Natale denominata “Aspettando San Nicola”. Il giorno successivo, sempre a partire dalle 17:30, ci sarà la seconda edizione de “La Cavalcata di San Nicola”, altra festa di piazza in cui il “santo” porterà dolcetti a tutti i bambini. Il tutto si terrà in piazza Mons. A. Forte.

La correlazione tra San Nicola e i bambini è da sempre molto stretta. Secondo la tradizione, il santo regalava cibo e soldi ai poveri e ai più piccoli, per questo è stato nominato santo protettore dei bambini. Nel Medioevo si diffuse in Europa l’abitudine di commemorare il giorno di San Nicola con lo scambio di doni, dolci e frutta, destinati soprattutto ai più giovani. Usanza che si ritrova ancora oggi in Paesi del Nord Europa come Olanda, Germania e Austria, ma anche in Italia in alcune aree del Settentrione. É da questa tradizione che nascerà poi Santa Claus, il nostro Babbo Natale.

Tornando all’evento di Polla, la manifestazione, sotto la direzione artistica di Nicola Piccolo, sarà arricchita da musica e animazione per bambini. Inoltre in piazza saranno presenti stand gastronomici da cui acquistare struffoli, zeppole e zucchero filato. Un modo insomma per far iniziare bene, e forse anche un po’ in anticipo, le festività natalizie ai più piccoli.