Contromano sul raccordo Sicignano-Potenza: provvidenziale intervento della Polizia di Stato. Evitata la tragedia

Durante lo scorso fine settimana, a seguito di servizi straordinari di vigilanza predisposti, la Polizia di Stradale di Potenza ha evitato una potenziale tragedia sul raccordo autostradale 05 (Sicignano – Potenza). Nel pomeriggio dello scorso venerdì, in una situazione di traffico immenso, gli agenti di pattuglia hanno notato un’autovettura che procedeva pericolosamente contromano, diretta verso Potenza ma impegnando la carreggiata riservata al senso di marcia opposto, in direzione Salerno.

Con prontezza, la pattuglia ha bloccato il traffico in direzione Salerno, scongiurando il rischio di incidenti. Gli agenti sono riusciti con destrezza a fermare il veicolo in carreggiata, mettendo in sicurezza sia le occupanti dell’auto che gli altri utenti della strada.

A bordo del veicolo si trovavano due donne, una cinquantenne alla guida e l’anziana madre come passeggera. Entrambe, ignare della pericolosità della loro situazione, non si erano accorte di viaggiare in senso contrario rispetto al normale flusso del traffico. Dopo essere stata invitata a recuperare il corretto senso di marcia, la conducente è stata accompagnata nella prima piazzola utile e informata del grave pericolo causato dalla sua condotta. Solo in quel momento la donna ha realizzato la criticità della situazione, entrando in uno stato di forte agitazione.

Le operazioni si sono concluse con la segnalazione della conducente alla Prefettura di Potenza per l’avvio dei procedimenti relativi alla revisione o sospensione della patente di guida. Inoltre, il veicolo è stato immediatamente sottratto alla disponibilità della donna per evitare ulteriori rischi.