Footspace: l’universo delle scarpe da lavoro da Sala Consilina arriva anche a Frosinone

Footspace apre il suo secondo punto vendita, dopo quello di Sala Consilina a Frosinone, precisamente in via Armando Fabi 21. Un nuovo traguardo che non rappresenta solo l’espansione del marchio, ma segna un’importante tappa nel percorso di crescita di Footspace, che unisce tradizione e innovazione nel mondo delle scarpe antinfortunistiche.

Footspace è un marchio giovane, nato nel 2021, ma con una solida base di esperienza che abbraccia ben tre generazioni. “Questa eredità, spiegano dall’azienda, ci consente di definirci come un “marchio esperto”, in grado di comprendere e soddisfare le esigenze delle aziende e dei lavoratori. La nostra missione è chiara: fornire calzature da lavoro che garantiscano sicurezza, comfort e affidabilità, rendendo ogni professionista pronto ad affrontare le sfide quotidiane.

Nel nostro nuovo punto vendita di Frosinone, i clienti potranno scegliere tra oltre 400 modelli di scarpe disponibili in pronta consegna, provenienti da più di 23 marchi di riferimento nel settore. Siamo convinti che la varietà e la qualità dei nostri prodotti siano fondamentali per soddisfare le diverse esigenze di ogni professione”.

Uno degli aspetti che distingue Footspace nel mercato è il servizio “My Shoes”, un’iniziativa pensata per semplificare il processo di acquisto delle aziende. Grazie a questo servizio, i dipendenti possono selezionare le scarpe più adatte alle loro necessità, garantendo un’esperienza personalizzata e mirata.

“Oggi, aggiungono da Footspace, non celebriamo solo una nuova apertura, ma anche la fiducia che aziende e lavoratori ripongono in noi. Vogliamo esprimere un sincero ringraziamento a Frosinone e all’intero territorio circostante per l’accoglienza e il supporto ricevuti. Il nostro impegno è di offrire non solo prodotti di alta qualità, ma un’esperienza di acquisto basata su competenza, ascolto e assistenza continua”.