A Sant’Arsenio benemerenza civica alla memoria di Domenico Bosco: il programma della giornata

Sarà conferita al compianto Domenico Bosco la benemerenza civica dal Comune di Sant’Arsenio. La cerimonia si svolgerà sabato 7 dicembre alle ore 11:00 nell’aula consiliare del Comune in occasione del decimo anniversario dalla scomparsa di Domenico Bosco. L’amministrazione comunale di Sant’Arsenio e il Sindaco Donato Pica hanno deciso di omaggiare un personaggio locale, il compianto maestro e attore Domenico Bosco che ha lasciato una grande eredità in termini culturali, di dedizione, passione e impegno nella scena teatrale ma anche a livello umano e culturale. Domenico Bosco faceva parte, infatti, della compagnia teatrale del paese dando linfa vitale alla vita teatrale santarsenese e non solo.

Nel pomeriggio anche la Parrocchia omaggerà il Maestro-attore Bosco, presso il salone parrocchiale di Sant’Arsenio, alle ore 18:00, durante l’evento “Teologia-Fede-Cultura-Talenti talentuosi ricordando Domenico Bosco”. La motivazione si ritrova proprio nell’eredità spirituale che ha lasciato Domenico Bosco “perché a nostro dire ha ben incarnato in sé il senso dei talenti evangelici ricevuti in dono, e messi a disposizione per gli altri, per la famiglia, la scuola, la comunità, gli amici”.