Nove anni di Sinergie Lucane con la BCC Monte Pruno vicina

Ieri sera, a Potenza, presso l’Art Restaurant, si è tenuta una serata di festa per celebrare il nono anniversario dalla nascita di Sinergie Lucane.

Un momento piacevole di interconnessione con tanti soci e amici che condividono i valori e la missione dell’Associazione di Potenza, sostenuta, fin dalla costituzione, dalla Banca Monte Pruno. Sinergie Lucane, presieduta da Paola Faggiano, in nove anni, ha realizzato tante iniziative culturali, sociali e benefiche in nome della condivisione e del sostegno alle persone più fragili. Questo percorso è stato condiviso dalla BCC Monte Pruno in un’ottica di collaborazione reciproca e di comunione di tanti progetti che hanno contribuito a migliorare le condizioni di tante famiglie e realtà associative che lavorano in Basilicata.

La serata è stata introdotta dalla Presidente di Sinergie Lucane Paola Faggiano che ha rinnovato l’impegno di proseguire sulla strada tracciata, ringraziando tutti i partner, tra cui la Banca Monte Pruno. Durante la serata è intervenuto, con un saluto di indirizzo, il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese, che ha ringraziato Sinergie Lucane e la sua Presidente per la grande attenzione sempre riservata in una collaborazione che ha ancora tanto da realizzare a favore della comunità di riferimento e che vedrà ancora la Banca Monte Pruno al fianco delle iniziative perché c’è sempre bisogno di far bene.

Presenti per la Banca anche il Vice-Presidente Antonio Ciniello, il Vice-Direttore Generale Cono Federico, il Responsabile della Segreteria di Direzione Antonio Mastrandrea, il Responsabile Territoriale Michele Femminella, il Preposto di Sala Consilina Pino Luzzi e la dipendente della Sede di Potenza Valentina Vignola.

A margine dell’evento il direttore generale Michele Albanese, soddisfatto, ha dichiarato: “In occasione del nono anniversario di Sinergie Lucane, desidero esprimere la mia profonda gratitudine alla Presidente Paola Faggiano per la sua instancabile dedizione e il costante impegno nel promuovere i valori fondamentali della nostra Associazione: solidarietà, inclusione sociale e promozione culturale. Sinergie Lucane, da nove anni, si adopera con grande impegno in azioni di carattere sociale, mirate a sensibilizzare le istituzioni, coinvolgere attivamente i cittadini e promuovere la cultura, la solidarietà e l’inclusione sociale. La sua leadership ha permesso di realizzare numerose iniziative culturali, sociali e benefiche, sostenendo le persone più fragili e contribuendo al miglioramento della nostra comunità. Ringrazio, inoltre, tutti i soci e gli amici che condividono questa missione. La collaborazione con Sinergie Lucane ha permesso alla Banca di realizzare progetti che hanno migliorato, sicuramente, le condizioni di molte famiglie e realtà associative in Basilicata.”