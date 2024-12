Incendio a Scafati: fiamme in un ex cotonificio abbandonato usato come discarica

Questa mattina, poco dopo le 7, un violento incendio è divampato all’interno di un ex cotonificio abbandonato situato in via Pasquale Vitiello a Scafati. La struttura, ormai in disuso, era utilizzata come discarica abusiva, e il vasto accumulo di immondizia ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore, supportati da due autobotti e un “carro aria”, necessario per garantire una scorta d’aria agli operatori impegnati nell’operazione di spegnimento.

Le squadre dei pompieri sono riuscite a domare le fiamme, ma la situazione è rimasta critica per diverse ore. Attualmente i Vigili del Fuoco stanno continuando a soffocare le braci residue utilizzando estintori schiumogeni per prevenire eventuali riaccensioni.

L’incendio ha sollevato nuovamente preoccupazioni tra i residenti riguardo allo stato di abbandono della struttura e all’utilizzo improprio come discarica, una situazione che rende questi edifici particolarmente vulnerabili a episodi simili. Le autorità locali sono attese per ulteriori sopralluoghi e per avviare un’indagine sulle cause che hanno scatenato il rogo.