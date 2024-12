Statale in pessime condizioni a Pagani: la denuncia dei consiglieri comunali di minoranza

La statale che attraversa Pagani, versa in condizioni di degrado sempre più preoccupanti. Un’infrastruttura fondamentale per la mobilità urbana con mancanza di illuminazione, sporcizia, e l’incuria rendono il tratto stradale particolarmente pericoloso, soprattutto nei pressi del cavalcavia adiacente all’ospedale cittadino.



A denunciare questa situazione sono Annarosa Sessa e Santino Ruggiero, consiglieri comunali di opposizione in quota Italia Viva, che richiamano l’attenzione dell’amministrazione comunale sull’urgenza di interventi concreti per ripristinare decoro e sicurezza.



“Il cavalcavia dell’ospedale è una vergogna per la nostra città – dichiara Annarosa Sessa -. È costantemente sporco, con cumuli di rifiuti che si accumulano e una manutenzione praticamente inesistente. È inconcepibile che un’area così importante, vicina a una struttura sanitaria, venga abbandonata a se stessa. Chiediamo interventi immediati per la pulizia e il ripristino del decoro”.



Alle parole di Sessa si aggiunge anche la denuncia di Santino Ruggiero: “La situazione non è solo una questione estetica, ma di sicurezza. Il buio completo in cui si trova il tratto della Statale rappresenta un rischio per pedoni e automobilisti, specialmente nelle ore serali. È necessario un piano urgente per il ripristino dell’illuminazione pubblica e per garantire una viabilità sicura. Non possiamo aspettare oltre: l’incolumità dei cittadini deve essere una priorità assoluta.”



I consiglieri comunali paganesi di Italia Viva, dunque, chiedono all’amministrazione comunale di assumersi la responsabilità di un intervento tempestivo e di avviare un monitoraggio costante delle condizioni della Statale e delle infrastrutture collegate, per prevenire ulteriori situazioni di degrado.