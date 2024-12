Ancora un incendio auto questo pomeriggio intorno alle 15:00 sull’autostrada A30 all’altezza di Mercato San Severino in direzione sud. Per causa devi verificare l’automobile in transito ha preso fuoco e l’autista è riuscito ad accostarsi e a liberare l’abitacolo prima di essere coinvolto dalle fiamme. S

ul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Mercato San Severino che ha provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza la vettura. Traffico lievemente congestionato.