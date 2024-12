La Fials Salerno in prima linea per migliorare le condizioni di lavoro del personale sanitario

Ieri, presso la sede dell’Asl Salerno, si è svolto un incontro per discutere sui diritti dei lavoratori e migliorare le loro condizioni di lavoro. L’incontro, che ha visto la partecipazione della Fials Salerno, guidata dal segretario generale Carlo Lopopolo, ha prodotto risultati concreti che incideranno in modo significativo sulla vita professionale del personale sanitario. Tra le principali novità, dal 1 gennaio 2025 entrerà in vigore un nuovo orario di lavoro che include il riconoscimento del “tempo tuta” – 22 minuti complessivi ,10 minuti in entrata e 12 in uscita,- come parte integrante dell’orario lavorativo. Una misura, sottolinea il segretario generale che rappresenta un importante passo avanti per il personale sanitario. Inoltre, sul fronte delle progressioni economiche, è stato confermato che entro febbraio 2025 l’Asl pubblicherà un bando per il personale nelle ultime fasce o escluso da precedenti opportunità. La Fials Salerno ha richiesto con forza che l’iter riguardante il bando degli incarichi di funzione organizzativa e professionale venga avviato il prima possibile, seguendo i criteri del contratto nazionale di categoria e rispettando la normativa vigente. Un altro importante risultato riguarda il riconoscimento di indennità specifiche. Gli operatori sanitari che prestano servizio in istituti penitenziari o in aree disagiate riceveranno un compenso aggiuntivo, in considerazione delle difficili condizioni in cui operano.

Inoltre, l’indennità di pronto soccorso sarà estesa a più reparti, e il compenso per le prestazioni aggiuntive di infermieri e tecnici di radiologia è stato fissato a 50 euro l’ora, per affrontare le carenze di personale e ridurre le liste d’attesa. La Fials Salerno continuerà a monitorare l’attuazione di quanto concordato, chiedendo all’Asl di rispettare tempi e modalità definiti, per garantire dignità e diritti a tutti i lavoratori della sanità, nel rispetto del loro impegno quotidiano al servizio dei cittadini.