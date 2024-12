Morigerati inaugura il presepe napoletano di Marco Giuseppe Ferrigno

Morigerati si prepara a vivere un evento straordinario: l’arrivo di un pregiato presepe napoletano, realizzato dal maestro Marco Giuseppe Ferrigno, icona dell’eccellenza artigiana di San Gregorio Armeno.

Questa preziosa creazione sarà ospitata nella chiesa di San Demetrio Martire e la sua inaugurazione avverrà domenica 8 dicembre alle 11:30, subito dopo la Santa Messa dell’Immacolata. Saranno presenti il parroco Don Antonino Savino, il sindaco di Morigerati Guido Florenzano e l’intera amministrazione comunale. L’iniziativa, promossa dal Comune di Morigerati, è possibile grazie alla collaborazione della parrocchia che accoglierà l’opera.

«Accogliere un’opera di tale prestigio è un vero motivo d’orgoglio per la nostra comunità. Questo progetto è stato frutto di mesi di impegno e siamo onorati di poter esporre un’opera personalizzata del maestro Ferrigno. Si tratta di un capolavoro artistico che funge da ponte tra tradizione e spiritualità, raccontando il Natale con autenticità e bellezza. È un dono speciale per la comunità di Morigerati e per tutti coloro che visiteranno i nostri paesi durante le festività», ha affermato il sindaco Guido Florenzano.

L’opera, caratterizzata da dettagli finemente elaborati, rappresenta un simbolo del valore del patrimonio culturale italiano nel mondo, unendo la magia del Natale alla maestria della tradizione presepiale napoletana.