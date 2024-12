Sala Consilina: il 9 dicembre la tradizionale benedizione del “Presepe nell’albero monumentale”

Lunedì alle ore 9:30 in Via Luigi Sturzo di Sala Consilina nei pressi del cimitero ci sarà la benedizione del “presepe nell’albero monumentale”. L’evento ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale rinnovando la tradizione popolare dei Presepi. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Osservatorio Europeo del Passaggio di Arco Latino, l’associazione “Amici del Presepe” e in cooperazione con il Lions Club Sala Consilina – Vallo di Diano e il Lions Club Padula- Certosa di San Lorenzo. Alla benedizione saranno presenti anche il Sindaco di Sala Consilina, i parroci della Città ed il Vicario Diocesano, Don Giuseppe Radesca.

Un evento che rappresenta da anni la storia di Sala Consilina con lo scopo di far avvicinare i più giovani alla tradizione dei presepi sviluppando e facendo crescere il senso di comunità e del Natale.