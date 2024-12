Truffe agli anziani, una campagna di prevenzione e assistenza a Matera

Prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani, sono le parole chiave del progetto approvato al termine di una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e la Prefettura di Matera.

L’iniziativa, che dovrà essere realizzata entro il 30 novembre 2025, è finalizzato ad incrementare le condizioni di sicurezza e protezione per le persone anziane, soprattutto quelle che vivono in condizione di solitudine, che sono maggiormente esposte al rischio di truffe, fornendo laddove richiesto, un servizio di supporto psico-sociale, per scongiurare eventuali situazioni di rischio.



Tra i progetti previsti, oltre alla pianificazione, di incontri presso parrocchie, centri sociali per anziani e principali luoghi di aggregazione, figurano anche l’ideazione e lo sviluppo della campagna integrata di comunicazione, di misure di prossimità con l’ affidamento ad enti del terzo settore, il coinvolgimento del personale comunale e la creazione di uno sportello dedicato,