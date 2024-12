Valdiano Volley: Lopez indisponibile contro Vesuvio per infortunio al polpaccio

Brutta tegola per la Valdiano Volley, già reduce da due sconfitte consecutive e impegnata nella gara di domenica 8 dicembre contro la capolista Asd Nuova Vesuvio Volley al Palazzetto di Sant’Arsenio. Durante l’ultimo allenamento, lo schiacciatore argentino Nicolas Lopez ha riportato una lesione del polpaccio alla gamba sinistra.

A causa di tale infortunio, la squadra gialloverde dovrà fare a meno del numero 2 per le prossime settimane. La sfortuna non abbandona il posto 4 della Valdiano Volley, che già nelle precedenti settimane aveva dovuto fare i conti con un risentimento al gemello del polpaccio sinistro e per questo motivo out nella gara contro Ischia.



Sicuramente Lopez avrà l’attitudine e la mentalità giuste per trovare le energie per superare questo momento di difficoltà e tornare dove gli compete: a dominare sotto rete un campionato appena iniziato.

Intanto gli auguri di una pronta guarigione a un atleta che tornerà a scaldare quanto prima il cuore dei tifosi gialloverdi.