Autonomie scolastiche. Il TAR accoglie il ricorso della Regione Campania

Come si legge in una nota stampa della Regione: ” Il Ministero dell’Istruzione deve correggere il dato relativo al numero degli studenti sulla base del quale viene deciso il numero di autonomie scolastiche. E’ quanto ha stabilito il Tar Campania in relazione al ricorso presentato dalla Regione. Si tratta di un primo importante passo verso la rideterminazione del numero di autonomie (quindi di istituti scolastici) che in base alle precedenti determinazioni ministeriali, avrebbe comportato ulteriori tagli.”

