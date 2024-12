Carenze igieniche, chiude un bar ad Auletta. Tre furti a Pertosa

Un bar ad Auletta è stato chiuso per gravi carenze igienico sanitarie dopo un controllo da parte del dipartimento di prevenzione dell’Asl di Salerno, dipartimento di Sant’Arsenio diretto dalla dottoressa Rosa d’Alvano. Secondo quanto emerso il locale non aveva provveduto a pulizie ordinarie e straordinarie e quindi è stato emesso il provvedimento di chiusura. I controlli sono stati effettuati con il supporto dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori e da quelli della locale stazione comandati dal maresciallo Fabio Pignatiello. Gli stessi militari stanno effettuando indagini su tre furti avvenuti nell’ultimo fine settimana in alcune abitazioni di Pertosa. Portati via soldi e gioielli.

Inoltre sempre nello scorso fine settimana sono stati effettuati controlli ad Auletta anche con il supporto di cani anti droga.