Dopo vent’anni di attesa arriva la nuova Tac all’ospedale di Battipaglia

Una buona notizia per i pazienti dell’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia: arriva dopo vent’anni di attesa la nuova Tac. Il vecchio macchinario fisso, in funzione dal 2008, si era nuovamente guastato questa estate senza possibilità di riparazione immediata, creando disagi ai pazienti in attesa, in particolare a coloro che avevano subito incidenti stradali. In mancanza di un’alternativa, si creavano file di ambulanze in attesa di trasferimenti in altri presidi ospedalieri.

Per sopperire a questa enorme mancanza e per far fronte alla situazione critica esplosa con l’arrivo dell’estate, l’ospedale in accordo con il direttore generale dell’Asl di Salerno Gennaro Sosto, si era attrezzato con la “Tac-mobile”. Si trattava di un tomografo installato su un camion, pronto a supportare le esigenze mediche del territorio.

Finalmente da oggi nel presidio ospedaliero battipagliese è arrivata la nuova Tac: un passo in più per arginare un sistema sanitario regionale complesso e con tante difficoltà.