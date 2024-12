Elezioni 2025: slitta il voto al 2026 nei Comuni di Pertosa, Polla e Sassano

Il Ministero dell’Interno ha ufficializzato le nuove date per le elezioni amministrative nei Comuni che, durante l’emergenza Covid, votarono a settembre 2020, durante l’emergenza Covid. Con una circolare inviata a tutte le Prefetture italiane, si chiarisce che le elezioni per queste Amministrazioni saranno prorogate alla primavera del 2026, spostando di sei mesi la scadenza naturale del mandato per riallinearla con la consueta finestra primaverile per il voto.

Nel Vallo Di Diano, voteranno per il rinnovo nel 2026 i Comuni di Polla, Sassano e Pertosa. Mentre voteranno nel 2027 i Comuni di Teggiano, Montesano sulla Marcellana, Padula e Monte San Giacomo.



Elezioni nel 2027 anche per altri Comuni del Cilento tra cui Altavilla Silentina, Cannalonga, Castel San Lorenzo, Castellabate, Ceraso, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Ogliastro Cilento, Orria, Perdifumo, Pollica, Roccadaspide, Santa Marina, Sessa Cilento, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Valva e Vibonati.

Anche alcuni comuni lucani voteranno nel 2027, tra cui: Balvano, Grumento, Tramutola, Lauria e Paterno.