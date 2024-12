Prorogata l’allerta meteo in Campania: piogge e temporali fino a mercoledì

Una nuova perturbazione sta interessando la Campania, portando piogge e temporali su gran parte del territorio. Sebbene i fenomeni meteorologici stiano lentamente perdendo intensità, continueranno a manifestarsi per le prossime 24 ore, interessando ancora diverse zone. Per questo motivo, la Protezione Civile della Regione Campania ha deciso di prorogare l’allerta meteo di livello Giallo, alla luce delle previsioni del Centro Funzionale: la criticità idrogeologica rimarrà in vigore almeno fino alle 18 di mercoledì 11 dicembre.

Nel frattempo, alcuni settori stanno già registrando un miglioramento delle condizioni meteo. In particolare, nelle zone di Alta Irpinia, Sannio, Alto Volturno e Matese, nonché nella zona del Tanagro, si assiste a una progressiva attenuazione delle precipitazioni. Dalle 18 di oggi, anche la zona 5 (Tusciano e Alto Sele) vedrà un miglioramento.

Tuttavia, nelle altre aree della Campania, la perturbazione continuerà a generare rovesci e temporali, con possibili rischi idrogeologici localizzati. Le aree vulnerabili potrebbero essere soggette a allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta di massi e frane, a causa della saturazione dei terreni, che aumenta il rischio di fenomeni anche senza nuove precipitazioni.

La Protezione Civile ha quindi esortato i Sindaci della Campania a mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC) e a seguire tutte le misure previste dai piani di protezione civile, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini in questa fase di criticità.