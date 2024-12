Tampona e investe un ciclista a Polla. Indagano gli agenti della Polizia locale

Un uomo in bicicletta è stato investito da un’auto ieri sera lungo la via Stazione a Polla. Secondo una prima ricostruzione la bici e l’auto procedevano lungo la stessa direzione quando il veicolo guidato da una donna ha tamponato la bicicletta e l’ha trascinata per alcuni metri. Tanta paura per il ciclista di circa 50 anni ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Sul posto il personale del 118 che ha trasportato il ferito al Pronto soccorso di Polla dove è stato curato con una prognosi di diversi giorni. Gli accertamenti sulla dinamica del sinistro sono affidati agli agenti della Polizia municipale.