“Aspettando te”, il singolo di Cono Gallo di Sala Consilina sull’abbandono degli animali

“Hai mai guardato negli occhi di un cane e sentito il peso della loro fedeltà?”. È questa la domanda che ha spinto Cono Gallo, originario di Sala Consilina, a realizzare e pubblicare il singolo “Aspettando te”. La canzone, scritta da Gallo e cantata con l’impiego dell’Intelligenza Artificiale, vuole essere un tributo all’amore incondizionato che i cani donano ogni giorno, ma soprattutto accendere i riflettori su un tema sempre più attuale, quello dell’abbandono.

Il testo, infatti, è scritto dalla prospettiva di un cane abbandonato sul ciglio della strada, rimasto solo, sofferente e in attesa del ritorno del proprio padrone. Con “Aspettando te” Gallo, in arte Ubik, mira a lanciare un messaggio molto importante che è quello di non abbandonare i propri animali domestici perché “loro non ti abbandonerebbero mai”.

La canzone può essere ascoltata su YouTube al seguente link https://youtu.be/mtZn1Ny4cWI?si=OAHpcgX2IeZzJTqD

Secondo l’Ente nazionale di protezione degli animali, ogni anno in Italia vengono lasciati a bordo strada oltre 130.000 animali. Attualmente le pene base per l’abbandono di animale sono l’ammenda da 1000 a 10000 euro o l’arresto fino a un anno. Con le nuove norme del Codice della Strada c’è un aumento di un terzo delle pene previste per l’abbandono e la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Nel caso in cui l’animale provochi un incidente mortale, o che causi delle lesioni personali gravi o gravissime, le pene variano da 2 a 7 anni di reclusione per l’omicidio stradale e da tre mesi a tre anni di reclusione per le lesioni gravi o gravissime.

In caso di ritrovamento di un animale in difficoltà bisogna chiamare i numeri di emergenza e richiedere l’intervento della polizia locale. Se si tratta di un animale abbandonato in particolari zone, come ad esempio l’autostrada o binari ferroviari o adiacenze, è opportuno chiamare direttamente la Polizia stradale o la polizia ferroviaria. Naturalmente, se l’animale risulta ferito, occorre poi rivolgersi anche all’assistenza veterinaria.