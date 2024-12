Capodanno 2025 a Matera: salta la proposta Pim Srl, live i Coma Cose insieme alla Krikka Reggae e al dj set Kiankatown

Un capodanno dai colori Reggae e Indie/Pop quello che si appresta a vivere Matera nella splendida cornice del Parco del Castello Tramontano della Città dei Sassi. I Coma Cose insieme alla storica e locale band-originaria di Bernalda- Krikka Reggae, che nel frattempo si è fatta conoscere in tutta la Penisola con i suoi oltre 20 anni di musica e che terminerà con il dj set del sound materano Kiankatown pronto a far ballare a ritmo dancehall il pubblico che saluterà così l’anno vecchio.

Il Comune di Matera ha approvato la proposta della Waver s.r.l. -a discapito di quella della Pim S.r.l. – che prevede due presentatori showman per la serata, l’ Open Act con Big Simon & Manuel Brando from Krikka Reggae e Kianka Town in consolle ed esibizione del duo musicale italiano Coma Cose e un dj per dj set aftershow sempre per la spesa di € 140.000,00 oltre Iva e fermi restando i servizi offerti in aggiunta al comparto artistico con la proposta iniziale (palco, gruppo elettrogeno, camerini, facchinaggio, service audio/luci e backline, ospitalità e alloggio per Artisti e staff artistico, psc, cpv, safety&security, personale di sicurezza, bagni chimici).

E’ stata quindi annullata la proposta della Pim srls, che prevedeva alle ore 21:30 il concerto degli Swingrowers con sei elementi con influenze vintage; dalle ore 22:45 e fino alla mezzanotte spettacolo “I quaranta che ballano 90”, format musicale e coreografico con una sequenza di brani della dance italiana ed internazionale contemporanea che include ballerini, dj, vocalist, percussionista, performer e cosplayer personaggi simbolo degli anni ‘90, effetti scenografici (ledwall, sparacoriandoli, effetti pirotecnici e gadget per il pubblico) e dalle 00:15 alle ore 02:00 concerto dell’artista italiano Ron.