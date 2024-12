Ladri scatenati a Sassano: furti in 3 abitazioni 

Non si ferma l’ondata di furti nel Vallo di Diano, che nella giornata di oggi si è concentrata nello specifico a Sassano.

Nel tardo pomeriggio, infatti, ben 3 case del centro storico di Sassano sono state prese di mira dai malviventi, che approfittando dell’assenza dei proprietari sono riusciti ad entrare nelle abitazioni e portare a termine i furti. Nello specifico, in una delle abitazioni coinvolte, i malviventi hanno rotto una finestra e sono entrati in casa, riuscendo a portare via soldi e oro. Le tre persone responsabili dei furti sono state sorprese, inoltre, mentre si dirigevano verso un’altra abitazione, che però era munita di telecamera di video sorveglianza, e di luci con sensore di movimento.Alla vista della telecamera, i ladri si sono coperti il volto con un cappuccio e sono scappati via. Le vittime dei furti hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine che si sono recate sul posto per accertare le dinamiche.

Intanto, nel vicinato, si respira un clima di paura e ansia a causa della quantità dei colpi che i ladri sono riusciti a portare a termine in un breve arco di tempo.