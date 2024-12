Serrati controlli dei Carabinieri a Roccapiemonte e Mercato San Severino

I Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno intensificato i controlli sul territorio, conducendo negli ultimi due giorni un’operazione straordinaria finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati.

L’attività si è concentrata principalmente sui comuni di Roccapiemonte e Mercato San Severino, coinvolgendo personale delle Stazioni locali, l’Aliquota Radiomobile e l’Operativa del Norm. Durante l’operazione, che ha visto l’impiego di diverse pattuglie, sono stati controllati 61 veicoli e identificate 103 persone. Sono state elevate 13 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, e due veicoli sono stati sequestrati e messi in fermo amministrativo per mancanza dell’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi e per assenza di revisione. Inoltre, una persona è stata proposta per il foglio di via obbligatorio, mentre tre individui sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per furto in un’impresa artigiana e per violazioni relative al porto di armi e oggetti atti ad offendere.