Truffe e raggiri agli anziani a Potenza: al via il progetto “Non da soli 3”

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Potenza ha approvato il progetto “Non da soli 3”, del Comune di Potenza, finalizzato a prevenire truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana. Il Prefetto Michele Campanaro ha presieduto la riunione, evidenziando un significativo calo delle truffe nel 2023 rispetto all’anno precedente, grazie a iniziative di prevenzione e sostegno psicologico.

Il progetto, finanziato con un contributo di oltre 24 mila euro dal Ministero dell’Interno, si propone di estendere le azioni di informazione e formazione per gli over 65, rafforzare la collaborazione tra enti e attivare servizi integrati per le vittime. Prevede attività di peer education, incontri informativi e servizi di vicinato solidale, con l’obiettivo di creare una rete di supporto per gli anziani.

Inoltre, è stata pianificata una vigilanza intensificata sulla produzione e vendita di artifici pirotecnici in vista delle festività natalizie, per garantire la sicurezza pubblica.

“Il decremento delle truffe agli anziani, registrato nell’anno corrente, è il risultato di molteplici fattori. Anzitutto, resta fondamentale la quotidiana attività di prevenzione e contrasto svolta dalle Forze di Polizia, che impatta direttamente sulle condotte criminose. A questa, si affiancano, in un’ottica integrata e sistemica, le campagne di prevenzione e le misure di prossimità e di sostegno psicologico sviluppate dal Comune di Potenza, che stanno assumendo, via via, un ruolo sempre più incisivo nel processo di contenimento del fenomeno. Si tratta, infatti, di iniziative che permettono di iniettare nel corpo sociale specifici ‘anticorpi’, per contribuire ad una maggiore consapevolezza nelle fasce più vulnerabili. La diversa proporzione tra truffe tentate e truffe consumate, registrata nel 2024, documenta come stia crescendo sensibilmente il numero di anziani che non cadono nella rete criminale”, le parole del Prefetto Campanaro.