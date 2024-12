A Salerno serata d’onore con Red Canzian grazie alla Monte Pruno

Una serata che apre il periodo natalizio con un evento speciale marchiato Fondazione Monte Pruno, in collaborazione con la Bcc Monte Pruno e dLiveMedia. Un folto pubblico, per l’occasione, ha affollato il Cinema Teatro delle Arti di Salerno per un appuntamento molto atteso e interessante.

La serata condotta dalla giornalista e scrittrice Valeria Saggese è stata aperta dalle parole del Presidente della Fondazione Monte Pruno Michele Albanese che ha introdotto i lavori e presentato la proiezione del docufilm “I Segreti dei Luoghi Perduti – Viaggio tra natura e storia nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni”, un suggestivo racconto che celebra le meraviglie naturali quasi sconosciute di uno dei territori più affascinanti del Sud Italia, promosso e realizzato dalla Fondazione Monte Pruno, in collaborazione della BCC Monte Pruno, dLiveMedia e con il patrocinio morale del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il lavoro ha visto la partecipazione di attori conosciuti come Simone Montedoro e Bianca Nappi che hanno condiviso questo progetto di marketing territoriale che è un viaggio alla scoperta di posti quasi nascosti dell’entroterra salernitano, con la volontà di valorizzare questi luoghi attraverso immagini, storie e parole.

Molto apprezzato dal pubblico questo lavoro che, per la prima volta, è stato proiettato in un cinema. Terminata la proiezione e dopo il saluto di Claudio Tortora, patron del Teatro delle Arti, si è tenuta la presentazione del libro “Centoparole” di Red Canzian, storico bassista dei Pooh.

Tra gli applausi del pubblico la serata è stata chiusa dai saluti di Michele Albanese, “Questo il commento del Presidente della Fondazioni Monte Pruno, Michele Albanese: “Una serata densa di spunti e di grandi emozioni. Passare dal docufilm che racconta la nostra terra in modo così profondo ed originale per poi ascoltare le parole di un uomo dai grandi valori come Red Canzian ha significato unire ciò che è il nostro essere, il legame indissolubile con tali luoghi e la grandezza di un personaggio che non mette mai da parte l’umiltà e la sua riconoscenza verso la vita e la famiglia. Un grazie a tutti per aver reso speciale questa serata a Salerno che conferma, ancora una volta, l’impegno nostro all’interno della comunità di riferimento per promuovere territorio e valori, affrontando la vita un po’ come afferma Red ‘La vita è come una fotografia, se sorridi viene meglio’ ”.

Una piacevole chiacchierata tra l’autore e Valeria Saggese per discutere di questo lavoro tra emozioni, ricordi e valori che lo hanno plasmato, intrecciando la carriera e la vita personale di Red. Attraverso cento parole, ogni parola diventa uno spunto per riflettere, sognare e riscoprire il significato del “domani”, in un viaggio profondo che tocca il cuore.