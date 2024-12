Primo fine settimana dedicato agli open day all’istituto “Sacco” di Sant’Arsenio

E’ tutto pronto per gli open days organizzati dall’Istituto Omnicomprensivo “A. Sacco” di Sant’Arsenio dedicati all’orientamento per gli studenti e le loro famiglie. Gli Open Days si svolgeranno, nel fine settimana, il 14 e 15 dicembre e poi l’11 e 19 gennaio 2025, presso la sede dell’Istituto in via Florenzano. Questi appuntamenti rappresentano un’opportunità per conoscere l’offerta formativa dell’istituto, i percorsi di studio e le numerose opportunità che l’istituto “A. Sacco” offre per il futuro scolastico e professionale degli studenti.

Durante le giornate di Open Days, i potenziali alunni avranno la possibilità di approfondire i percorsi tecnici, professionali e sanitari disponibili, incontrare docenti, studenti e personale scolastico, e partecipare a laboratori pratici e attività interattive. Questo offrirà loro un’esperienza diretta della vita all’interno dell’istituto.

I percorsi formativi proposti, che uniscono teoria e pratica per garantire agli studenti una solida preparazione per il loro futuro, sia nel mercato del lavoro che nell’istruzione superiore, sono: l’Istituto Tecnico Economico, un percorso che integra competenze teoriche e pratiche nei settori economico, gestionale, informatico e linguistico, articolato in tre indirizzi: AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing), SIA (Sistemi Informativi Aziendali) e RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing). L’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e l’Enogastronomia è un percorso che prepara gli studenti a eccellere nel settore della ristorazione e del turismo, con indirizzi in Enogastronomia, Servizi di Sala e Vendita e Accoglienza Turistica. Ed infine l’indirizzo “Odontotecnico”, forma tecnici specializzati nella progettazione e realizzazione di protesi dentali, dotati di competenze innovative e molto richiesti nel settore sanitario. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare le brochure informative disponibili sul sito dell’Istituto.