Rubano due trattori ad Acerenza e tentano la fuga. Arrestato uno dei due malviventi e recuperati i mezzi

Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, due aziende agricole di Acerenza sono state teatro di un furto. I ladri, approfittando del buio della notte, si sono introdotti nei capannoni delle aziende sottraendo due trattori agricoli. Una volta allontanatisi, pensavano di averla fatta franca, ma non avevano fatto i conti con la prontezza di un cittadino che, notando i movimenti sospetti, ha immediatamente chiamato il 112, fornendo una descrizione dettagliata dei mezzi rubati.

Grazie alla segnalazione, sono scattate subito le ricerche a livello provinciale, con le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Venosa che, durante la perlustrazione, hanno intercettato i trattori lungo la S.P. Cerentino. Nonostante il tentativo di fuga di uno dei ladri, i militari sono riusciti a fermarlo, arrestandolo dopo che aveva cercato di allontanarsi a piedi. L’altro complice, approfittando della confusione, è riuscito a scappare, ma è stato costretto ad abbandonare il mezzo grazie al dispositivo di ricerca messo in atto dalle forze dell’ordine.

I trattori sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari, mentre l’uomo arrestato, un quarantenne di origine rumena, è stato portato in carcere. Il suo arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza, che ha disposto per lui gli arresti domiciliari.