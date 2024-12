A Monte San Giacomo presentato il calendario della comunità: un viaggio nella Bellezza di San Giacomo

Nella suggestiva cornice di Palazzo Marone a Monte San Giacomo, è stato presentato un progetto che celebra la bellezza e la memoria della nostra Comunità. Grazie all’idea e all’impegno instancabile di Giovanni Spina e Giovanni Aluotto, è stato realizzato un calendario che non è solo un semplice strumento per segnare il passare del tempo, ma un vero e proprio omaggio ai luoghi, ai materiali e alle tradizioni immateriali che rendono unico il borgo di Monte San Giacomo o.

La serata ha visto protagonisti gli straordinari scatti del fotografo fiorentino Andrea Ciapetti, il quale ha saputo cogliere l’essenza di Monte San Giacomo attraverso un viaggio durato dodici mesi. Ogni immagine racconta una storia, un ricordo, un momento di bellezza che risuona nella memoria di ciascuno cittadino. G

“Un sentito ringraziamento, ha scritto la sindaca Angela D’Alto, va a Giovanni Spina e Giovanni Aluotto per la loro passione e generosità. La loro dedizione ha reso possibile questo progetto, che rappresenta un dono prezioso per tutti noi. Come amministrazione, siamo profondamente riconoscenti e abbiamo patrocinato con orgoglio questa iniziativa, consapevoli del suo valore culturale e sociale”.

I calendari, realizzati in oltre mille copie e donate dagli ideatori, saranno distribuiti a ogni nucleo familiare sangiacomese, sia in Italia che all’estero.