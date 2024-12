Il Rotary Club Sala Consilina-Vallo di Diano organizza il concerto di beneficenza Natalizio “End Polio Now” : protagonista Luigi Gargano

Un evento speciale si prepara a illuminare Sala Consilina: il concerto di beneficenza “End Polio Now – Il tuo aiuto per debellare la Poliomielite”, organizzato dal Rotary Club Sala Consilina-Vallo di Diano, si terrà domenica 22 dicembre, alle ore 20:30, presso il Teatro Scarpetta.

La serata vedrà la partecipazione del talentuoso musicista di origini valdianesi Luigi R. Gargano, che presenterà il concerto “Art for Life”, un affascinante incontro di musica, danza e arte. A lui si uniranno il batterista Antonio Porpora e la cantante Karen Vatteroni, offrendo al pubblico un viaggio musicale che spazia dalla musica classica a quella contemporanea.

Questo evento rappresenta un’importante occasione per contribuire alla lotta contro la poliomielite, con la raccolta di fondi a favore del progetto internazionale Polio Plus. Iniziativa del Rotary International, Polio Plus ha vaccinato oltre due miliardi e mezzo di bambini in tutto il mondo, proteggendoli da questa malattia paralizzante, che colpisce principalmente i bambini sotto i 5 anni.

“Invitiamo tutti a partecipare al concerto – ha dichiarato Antonio Gnazzo, presidente del Rotary Sala Consilina-Vallo di Diano – per continuare a fare la differenza nella vita di molti bambini e nelle comunità più vulnerabili”.

Il concerto vedrà anche la partecipazione della concessionaria Mazda Autosala di Atena Lucana, partner di questa iniziativa sociale, che presenterà “beneficenza nella beneficenza”. In palio ci saranno alcune opere degli artisti Angelo Chirichella e Arianna Rybcenko, nell’ambito del progetto “L’arte della perfezione – un viaggio con Mazda tra Italia e Giappone”.

Il ricavato della serata sarà destinato all’Emporio Solidale di Sala Consilina, un’iniziativa che supporta le famiglie in difficoltà nel territorio della diocesi di Teggiano-Policastro, comprendente 81 parrocchie in 41 comuni a sud di Salerno.

Il concerto natalizio “End Polio Now” gode del patrocinio del Comune di Sala Consilina.