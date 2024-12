Sequestrata discarica abusiva a Roccadaspide: trovati scarti edili e rifiuti di plastica

Nell’ambito dei controlli effettuati sul territorio comunale, la Polizia Municipale di

Roccadaspide, nei giorni scorsi, ha accertato la presenza di un’ingente quantità di rifiuti

abbandonati in una vasta area rurale di proprietà privata sita in località Olivella. Nella zona sono stati abbandonati rifiuti di diverso genere come scarti edilizi, materiale

ferroso, rifiuti di plastica, materiali inerti ed è stata, inoltre, accertata la presenza di

manufatti abusivi edificati in violazione della normativa urbanistica ed edilizia vigente.



Stando ai rilievi effettuati da parte degli agenti della Polizia Municipale, sembrerebbe che i rifiuti siano stati abbandonati nel sito da diverso tempo e, a quanto pare, sono stati

scaricati in momenti diversi, segno del fatto che il sito veniva utilizzato abitualmente come

una discarica.



La Polizia Municipale ha interdetto l’accesso all’area, sottoposta a sequestro e, al

momento, è tutto al vaglio della Procura della Repubblica. Si attendono, dunque, gli

adempimenti di rito per la bonifica dell’area e per il ripristino dello stato dei luoghi.

Il proprietario del terreno, con ogni probabilità autore del reato, residente a Roccadaspide,

è stato deferito alla Procura della Repubblica.