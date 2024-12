Una Free Fox indomita riesce a vincere anche con infortuni e cambi di ruoli obbligati

Vittoria sofferta della Free Fox Prima Divisione maschile contro la compagine di Pagani Sporting Agro tra le mura amiche del Palazingaro. Prima partita in casa di questo campionato che ha visto iniziare subito forte la squadra salese attenta a non sbagliare troppo, senza tuttavia giocare a pieno ritmo vista anche l’iniziale leggera resistenza degli avversari. Il secondo set ha però visto la squadra ospite reagire e attaccare con più efficacia, grazie alla sostituzione di uno dei due attaccanti in banda che ha messo in difficoltà la squadra salese sia con battute salto spin che attacchi forti e lunghi davvero molto efficaci.

Il set è stato combattuto punto a punto ma i molti, troppi errori in battuta hanno regalato un distacco che non si è riusciti a colmare. Da sottolineare un aspetto non di poco conto, ovvero gli infortuni durante il secondo set sia del capitano, Giovanni D’Alessio alla caviglia sinistra (bloccata a fine set con un tutore) che dell’opposto, Angelo Cariello, costretto invece a lasciare il campo dolorante a causa di una distorsione alla caviglia destra e il conseguente cambio di ruolo di Nunzio De Paola da centrale a opposto. Proprio quest’ultimo, però, è stato protagonista, senza patire troppo ansia e paura, di un terzo set impeccabile in battuta, muro e attacco, contribuendo in maniera importante alla vittoria, meritata, del terzo set di tutta la squadra ritornata a giocare sui propri livelli.

Il quarto set, ancora una volta, ha rivisto la squadra di casa commettere molti errori in battuta, ma anche in attacco non riuscendo a trovare soluzioni efficaci con muro ben disposto degli avversari. L’orgoglio, la rabbia e la consapevolezza di poter e saper giocare meglio dei set lasciati agli avversari, ha fatto la differenza iniziando subito forte il 5° e decisivo set andando al cambio di campo con 3 punti di vantaggio difesi fino alla fine con la conquista di un punto davvero spettacolare ad opera di Francesco Paternoster. Da evidenziare la prova del secondo libero, Stefano Romanzi, protagonista davvero impeccabile dal 2° a 5° set sia in ricezione, difesa e talvolta anche in alzata dando conferma che questa squadra dispone, insieme a Francesco Stavola, di due ottimi liberi. L’emozione invece ha un po’ tradito il giovane under Michele Andriuolo alla sua prima partita di fronte al suo pubblico, bravo comunque a liberare lo spazio per gli spostamenti dell’alzatore e sempre preciso e composto al raddoppio a muro.

Ora testa alla trasferta di Nocera per l’ultima partita del 2024.