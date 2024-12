Il presidente di cassa centrale banca Giorgio Fracalossi in visita alla Bcc Monte Pruno

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro molto significativo per la BCC Monte Pruno.

Il Presidente della Capogruppo Cassa Centrale Banca Giorgio Fracalossi è stato ospite del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale della Banca Monte Pruno in una riunione che l’ha visto per la prima volta a Sant’Arsenio, presso la Sede Amministrativa.

Una visita ufficiale che ha gratificato la Banca Monte Pruno, la Presidente Anna Miscia ed il Direttore Generale Michele Albanese che hanno accolto con grande apprezzamento e piacere questo incontro di lavoro.

Nel corso dell’incontro a cui hanno preso parte, altresì, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca Monte Pruno.

Durante i lavori aperti dal Direttore Generale Michele Albanese, dopo un breve excursus sul passato della banca, il Vice-Direttore Generale Cono Federico ha presentato i dati dell’Istituto ed i prossimi progetti strategici già condivisi con la Capogruppo nell’ambito della pianificazione strategica.

Prima delle conclusioni del Presidente Giorgio Fracalossi, da registrare gli interventi di vari Consiglieri e della Presidente Anna Miscia che hanno terminato l’interessante dibattito e la mattinata di lavoro.

Il Presidente Fracalossi, infine, ha illustrato le linee guida delle attività che intende intraprendere la Capogruppo Cassa Centrale, sottolineando l’importanza dei valori identitari di cooperazione e vicinanza al territorio, con le BCC al centro di questo intenso lavoro, non senza rinnovare ai presenti il forte riconoscimento per l’azione messa in atto dalla Banca e dal Direttore Generale Michele Albanese all’epoca della difficile costituzione del Gruppo Bancario.

L’incontro ha permesso di approfondire le sfide e le opportunità future, evidenziando l’importanza di una gestione attenta e orientata alla crescita sostenibile.

La Presidente Anna Miscia ed il Direttore Generale Michele Albanese, a margine dell’incontro, hanno dichiarato: “Apprezziamo molto la visione delineata dal Presidente Fracalossi e lo ringraziamo per averci onorato della sua presenza che gratifica la nostra azione nell’ambito del Gruppo Bancario. Il nostro impegno sarà rivolto a tradurre questi obiettivi strategici in azioni concrete, rafforzando la nostra presenza sul territorio e offrendo servizi di qualità ai nostri clienti, sempre con l’ indispensabile supporto e sostegno della Capogruppo”.

L’intera giornata ha rafforzato l’impegno reciproco a collaborare attivamente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in un clima di serenità, fiducia e grande condivisione.