Matera città sicura. Completato il sistema urbano di videosorveglianza

security camera and urban video

L’ amministrazione comunale di Matera, come viene citato dall’Ansa Basilicata, ha completato l’installazione del sistema di videosorveglianza cittadino, finalizzato alla tutela del patrimonio pubblico da atti di vandalismo, alla rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e al monitoraggio dei transiti veicolari, al fine di potenziare la vigilanza della sicurezza urbana e di garantire un livello di sicurezza più elevato per la cittadinanza.

security camera and urban video

Lo hanno annunciato, in una nota, il commissario prefettizio Raffaele Ruberto e il comandante della Polizia Locale, Paolo Milillo. Il nuovo sistema di videosorveglianza è attivo dal 4 dicembre con sette telecamere di tipo ”bullet” per la visione di contesto a inquadratura prestabilita, 18 telecamere di osservazione per la lettura delle targhe e sette telecamere PTZ – Dome (Pan-Tilt-Zoom).

La rete di rilevazione visiva, oltre al salvataggio in automatico dei flussi informativi, potrà supportare dal punto di vista operativo le forze dell’ordine ottimizzando i punti di osservazione e presidio delle aree sensibili e dunque aumentare la sicurezza dei cittadini.