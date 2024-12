Quando le favole diventano canzoni: Gianluca Lalli ospite ad Atena Lucana

Il calendario degli eventi natalizi ad Atena Lucana si arricchisce con nuovi appuntamenti. Sabato 21 dicembre, Gianluca Lalli poeta, cantautore, vincitore nel 2005 del premio Rino Gaetano, ma anche cantafavole, sarà ospite dell’associazione la Domenica dei bambini e delle bambine, in collaborazione con il comune di Atena Lucana e la cooperativa Il Sentiero.

Ideatore del progetto‘Gianni Rodari in musica‘, Gianluca Lalli terrà un laboratorio dedicato a bambini e ragazzi alle ore 16.00 nella Mediateca comunale di Atena Lucana. Un’occasione per giocare con musica e parole, per scoprire l’arte del cantautorato e per liberare la fantasia attraverso l’invenzione di rime, assonanze, immagini da tradurre poi in musica, la più inclusiva delle arti.

Dopo il laboratorio Gianluca Lalli si esibirà in un concerto-spettacolo, aperto anche ai più grandi, alle ore 18.00 in Piazza Caduti per la Pace, tratto dal suo disco ‘Le favole al telefono‘ in cui trasforma in musica alcune tra le più belle favole di Gianni Rodari.

Scrittore, giornalista e poeta dall’incredibile fantasia e originalità, Gianni Rodari è il mago delle parole ed ha contribuito a rinnovare profondamente la letteratura per ragazzi:“Vorrei che tutti leggessero, non per diventare dei letterati ma perché nessuno sia più schiavo”, diceva, ricordando a tutti che le parole che conosciamo costruiscono il nostro mondo.