A Sala Consilina il Lions club organizza un concerto di beneficenza

Il Lions Club International, organizzazione umanitaria fondata del 1917 con l’obiettivo di affrontare i bisogni primari di comunità locali e globali sostenendo la pace, ha organizzato una iniziativa di beneficenza nel pieno spirito delle festività natalizie. Si tratta di un concerto che si terrà il 29 dicembre, alle 19:30, presso il teatro “Mario Scarpetta” di Sala Consilina. L’iniziativa è volta a sostenere la realizzazione di una casa protetta, nell’ambito del progetto “La Valigia di Caterina”, che si rivolge a quelle donne che intendono uscire dal circuito della violenza di genere. Si tratta di donne in situazioni di disagio, intenzionate a sottrarsi a contesti di violenza e sopraffazione e che vogliano rimettersi in gioco.

L’evento avrà come protagonisti la State Philharmonic Orchestra, proveniente dalla Bulgaria e da Tirana, in Albania, e diretta dal Maestro Quadrini Ceaicovschi, con la partecipazione straordinaria del soprano Federica D’Antonino. La serata si preannuncia come un’esperienza di grande valore artistico e musicale, pensata per offrire al pubblico locale un’opportunità unica di assistere a un’esibizione di eccellenza musicale. L’ingresso al teatro avrà un costo di €10, cifra che verrà poi devoluta per intero a sostegno del progetto.