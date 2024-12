Emozioni a Napoli. Restituita al pubblico la tela de “La Presentazione della Vergine al Tempio”

Dopo più di vent’anni di assenza è stata restituita al pubblico, dopo un attento restauro, la tela de “La Presentazione della Vergine al Tempio”. La cerimonia che renderà il capolavoro di nuovo fruibile ad appassionati d’arte e non si terrà domani, alle 16:00, nella Sala Carbonara del Palazzo Reale di Napoli. Il dipinto, opera di Massimo Stanzione datata al 1618, era originariamente parte del ciclo decorativo del soffitto ligneo della chiesa dell’Annunziata di Giugliano in Campania, che vide coinvolti anche gli artisti Giovan Vincenzo Forlì e Giovan Antonio D’Amato. La tela era stata rimossa dalla chiesa nel 2001 per motivi conservativi. L’opera è rimasta poi nei depositi della Soprintendenza, in attesa di interventi conservativi che sono poi stati effettuati grazie ai fondi della programmazione triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024.

“La Presentazione della Vergine al Tempio rappresenta un capitolo straordinario della pittura napoletana del Seicento e un esempio paradigmatico di come la sinergia tra ricerca, tecnica e passione possa restituire vita a un’opera d’arte – sottolinea Mariano Nuzzo, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli – Questo progetto riafferma la centralità della tutela come missione culturale e civile, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire un grande maestro del passato e un legame profondo tra arte, territorio e comunità”.

La tela sarà esposta negli spazi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli in occasione delle giornate di valorizzazione del 21, 22 e 28 dicembre, offrendo al pubblico l’opportunità unica di ammirare l’opera restaurata prima del suo ritorno nella sede originaria nella chiesa dell’Annunziata di Giugliano in Campania.