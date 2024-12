Concerto di beneficenza a Vallo della Lucania. La musica del maestro Di Miele per “sconfiggere la polio”

Nel pieno dello spirito di condivisione e di solidarietà tipico delle festività natalizie il Rotary Club ha pensato di organizzare, a Vallo della Lucania, un concerto di beneficenza. Tra i partecipanti ci sarà anche il maestro Luigi Di Miele, originario di Sassano, che si esibirà al pianoforte in un connubio già consolidato con la violinista di origini polacche Natalia Aleksandra Dubiel. Alla bravura dei maestri si aggiungeranno quella della mezzosoprano Rossana Rinaldi e dei cori Ensamble Vallese e White Voices.

L’evento si terrà il 23 dicembre alle 19:30, presso l’aula consiliare del Palazzo di Cultura di Vallo della Lucania. Il ricavato verrà devoluto alla Rotary Foundation, ente senza scopo di lucro che sostiene programmi di scambio umanitario, educativo e culturale in tutto il mondo. In particolare, il denaro raccolto con gli ingressi al concerto andrà a finanziare il programma “Eradicare la polio”, malattia paralizzante e potenzialmente mortale che colpisce soprattutto i bambini di età inferiore a 5 anni. Il virus viene trasmesso da una persona all’altra, di solito attraverso l’acqua contaminata e può attaccare il sistema nervoso. Come si legge sul sito della fondazione: “Oggi la polio rimane endemica solo in Afghanistan e Pakistan, ma è essenziale continuare a lavorare per mantenere liberi dalla polio gli altri Paesi. Se oggi dovessimo interrompere tutti gli sforzi di eradicazione, entro 10 anni la polio potrebbe paralizzare fino a 200.000 bambini ogni anno.”