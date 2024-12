Lieto fine per il giovane di Ruoti scomparso e ritrovato a Picerno da un volontario della Protezione Civile di Tito

Lieto fine per la vicenda del giovane scomparso ieri a Ruoti. Dopo ore di preoccupazione, nel pomeriggio il ragazzo è stato ritrovato nei pressi di Picerno. Nella mattinata di ieri l’uomo, poco più che trentenne, ha fatto perdere le sue tracce, la sua auto è stata ritrovata nel bosco di Ruoti. Dopo l’allarme lanciato dalla famiglia, nessuna notizia o segnalazione per diverse ore.



Quando si pensava al peggio, però, un volontario della Protezione Civile Aquile Lucane di Tito, Antonio Mastroberti, ha notato un uomo che camminava sulla SP 94. Il volontario, che si è immediatamente fermato per chiedere all’uomo se avesse bisogno d’aiuto, si è subito reso conto che al giovane serviva aiuto.



Con voce tremolante date le temperature rigide e in evidente difficoltà a causa della nave, l’uomo ha chiesto al volontario di chiamare la moglie e gli ha spiegato di essersi smarrito e di aver lasciato l’auto nel bosco Grande a Ruoti, per poi procedere a piedi verso il Monte Li Foj.



Il volontario dopo aver rassicurato l’uomo, ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto la Polizia, i Carabinieri della Stazione di Picerno (che insieme a colleghi di altre compagnie dalla mattina erano in giro per cercare l’uomo) e i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno trasferito il giovane al San Carlo per i controlli del caso. Sul corpo dell’uomo, infatti, c’erano alcune ferite dovute probabilmente a cadute.