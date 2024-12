Umberto Caruso torna a vestire i colori della Feldi Eboli

Un colpo di mercato per la Feldi Eboli, che promette di regalare grandi emozioni ai tifosi rossoblù: Umberto Caruso, pivot classe 1993, è ufficialmente tornato a vestire la maglia della Feldi fino al termine della stagione 2025/2026. Un acquisto che porta con sé una carica di esperienza, qualità e un legame speciale con la città e la squadra, dal quale sono nati successi e grandi aspettative. Per Caruso, questo rappresenta un ritorno a Eboli, dove aveva già giocato nella stagione 2020/2021, una parentesi in cui il pivot molisano si era messo in evidenza con 12 gol (10 in regular season, 1 nei Playoff, 1 in Coppa Italia), dimostrando la sua grande abilità sotto porta. Il suo impatto fu immediato e indimenticabile per la tifoseria, che lo ricordava per la sua determinazione, la sua visione di gioco e la sua capacità di decidere le partite con la sua pericolosità offensiva.

Caruso è uno degli attaccanti più completi del futsal italiano e vanta un’esperienza che lo ha portato a giocare con le maglie di club prestigiosi come Manfredonia, Pescara, Italservice Pesaro, Napoli e Genzano. In particolare, la sua parentesi a Pesaro e Pescara è stata fondamentale per il suo percorso, con oltre 20 gol stagionali in entrambe le esperienze. Inoltre, Caruso è anche nel giro della Nazionale italiana, un riconoscimento alla sua caratura internazionale. Se la Feldi di oggi ha fatto strada dal punto di vista dei risultati e della solidità societaria, anche Caruso è un giocatore diverso rispetto a quattro anni fa. Oggi è un atleta più maturo, con una maggiore consapevolezza del suo valore e con la voglia di dare ancora tanto al futsal italiano. Un ritorno che arricchisce la squadra di mister Luciano Antonelli, che troverà nel pivot molisano una pedina duttile e versatile, capace di adattarsi a più ruoli all’interno del gioco rossoblù. La curiosità vuole che Umberto Caruso torni ad essere allenato da un tecnico di madrelingua spagnola, proprio come accaduto ai tempi della Feldi con mister Alberto Riquèr.

“Dopo la fine della mia esperienza con il Napoli, sono stato contattato dalla Feldi e ho fatto il possibile per tornare dove ancora oggi mi sento a casa, uno di famiglia,” ha dichiarato Caruso, emozionato per questo ritorno. “La Feldi ha fatto un grande percorso negli ultimi anni, grazie a una programmazione solida, a persone splendide e a un lavoro continuo che li ha portati a vincere scudetto e supercoppa. Sicuramente in questi anni sono cresciuto anche io e ho fatto nuove esperienze che spero mi permetteranno di dare un contributo importante alla squadra. Non vedo l’ora di tornare sul campo e iniziare a lavorare. Saluto tutti i tifosi dell’Eboli, non vedo l’ora di rivederli il 27 al PalaSele. Forza Feldi!”