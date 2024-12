Due gravi incidenti in A2 a Pontecagnano: un morto e due feriti

Due gravi incidenti sull’A2 del Mediterraneo, all’altezza di Pontecagnano in direzione sud, a distanza di un chilometro. Un giovane è deceduto, due sono i feriti gravi. Le dinamiche sono in corso di chiarimento da parte della Polizia stradale. A perdere la vita un 24enne che era nell’auto in panne a distanza di un chilometro da un precedente incidente. Il veicolo del 24enne è stato travolto da una Bmw e il ragazzo è deceduto sul colpo. Le auto erano i fila per un precedente tamponamento nel quale si registrano due feriti, uno molto grave, trasportato dalle ambulanze Vopi in ospedale. Sul posto i tecnici Anas, la polizia stradale e i vigili del fuoco.