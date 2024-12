“Regaliamo un sorriso”, la visita speciale dei vigili del fuoco ai pazienti di Pediatria di Polla

I vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina hanno dato vita all’iniziativa “Regaliamo un sorriso”. Un appuntamento voluto dal Caposquadra Esperto Bruno Mangieri, e per il secondo anno consecutivo il Natale ha reso ancora più speciale per i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’Ospedale Luigi Curto di Polla. I Vigili del Fuoco di Sala Consilina con una delegazione dal Comando Provinciale di Salerno capitanata dal Funzionario Antonio Di Peso, infatti, hanno fatto visita ai bambini del reparto guidato dal dottore Teodoro Stoduto.

L’iniziativa, ha l’obiettivo di regalare un momento di serenità e spensieratezza ai bambini e alle loro famiglie che, per ragioni di salute, trascorreranno le festività in ospedale.

Durante la visita, i Vigili del Fuoco, accompagnati da un “automezzo” dei Pompieri d’eccezione, hanno sorpreso i piccoli con doni, racconti e un pizzico di magia natalizia. Prevista anche un illustrazione teorica adattata per i bambini, per far conoscere meglio il lavoro di questi “eroi del quotidiano”.

“Il nostro desiderio è portare un sorriso a questi bambini e alle loro famiglie in un periodo così significativo come il Natale. Sappiamo quanto un piccolo gesto possa fare la differenza. Il personale sanitario del reparto di pediatria ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, riconoscendo il valore positivo che queste visite portano nella vita dei piccoli pazienti. Tutto ciò reso possibile grazie al contributo di tutto il personale in servizio a Sala Consilina e grazie ad alcune aziende del territorio che hanno offerto la propria collaborazione”, hanno riferito.