Domani i funerali di Antonio D’Arcangelo, il giovane morto in un incidente sull’A2

Si terrà domani il funerale di Antonio D’Arcangelo, il ragazzo di 25 anni travolto e ucciso sull’A2 tra gli svincoli di Pontecagnano e Battipaglia. Tanti i messaggi di cordoglio che, nei giorni successivi alla scomparsa del giovane di Montecorvino Pugliano, hanno raggiunto i familiari. Primo tra tutti quello del sindaco di Montecorvino: “La nostra comunità piange la prematura scomparsa di Antonio D’Arcangelo, nostro caro concittadino vittima di un tragico incidente stradale. In momenti come questo, le parole sembrano insufficienti per esprimere il dolore e il vuoto che una perdita così improvvisa lascia in tutti noi”.

Le esequie, precedute dal corteo funebre dall’ospedale San Leonardo, avranno inizio alle 12.30 presso la chiesa dei Santi Giuseppe e Vito.