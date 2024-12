Inaugurazione del Canile Sanitario a Mercato San Severino: un nuovo servizio per la protezione degli animali

Il prossimo venerdì 27 dicembre, alle ore 9.30, verrà inaugurato ufficialmente il Canile Sanitario di Mercato San Severino, situato in via Lavinaio 5, nella frazione di Torello. L’evento sarà presieduto dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e dal Sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, insieme agli altri membri dell’Amministrazione Comunale e ai vertici aziendali dell’ASL Salerno.

Il nuovo canile, gestito esclusivamente dall’ASL, rappresenta un importante passo avanti nella cura e nella protezione degli animali sul territorio. La struttura sarà operativa grazie alla collaborazione con una ditta convenzionata, che si occuperà del mantenimento dei cani custoditi. Sarà in grado di ospitare da 30 a 40 cani, a seconda della loro taglia e aggressività.

Ogni cane che vi entrerà sarà identificato tramite microchip, sterilizzato e successivamente restituito ai Comuni di provenienza. A quel punto, gli animali potranno essere destinati ad altri canili convenzionati, affidati a famiglie che ne fanno richiesta o, se le condizioni lo permettono, reimmessi sul territorio.

La struttura prevede anche una gestione tempestiva della degenza post-operatoria: i cani potranno restare al canile per un massimo di 5 giorni, dopodiché saranno dimessi per consentire un rapido turn-over degli ospiti. La stessa tempistica sarà applicata anche per i cani feriti che necessitano di primo soccorso, mentre quelli che richiedono un intervento più complesso verranno trasferiti al canile “Frullone” di Napoli per il secondo soccorso.