Dal Primo gennaio nei comuni del Marmo Platano arriva l’infermiere di comunità

Il Marmo Platano si prepara ad accogliere l’infermiere di comunità, una figura professionale innovativa che fornirà cure mediche, educazione sanitaria e supporto alle famiglie. L’infermiere di comunità avrà un approccio multidisciplinare per rispondere alle esigenze di una popolazione caratterizzata da invecchiamento e patologie croniche, puntando a ridurre gli accessi inappropriati agli ospedali.



Si tratta di un passo significativo verso un modello di assistenza più vicino ai cittadini, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze sanitarie sul territorio. Il servizio partirà dal primo gennaio nelle aree interne del Marmo Platano, nello specifico nei comuni di Bella, Baragiano, Balvano, Pescopagano, Castelgrande, Muro Lucano, Ruoti e verrà poi allargata ai tre comuni che si aggiungono nell’aggiornamento di Strategia con i fondi della programmazione 21/27: San Fele, Rapone e Ruvo del Monte.



Il progetto, il cui programma sarà oggetto di una conferenza stampa prevista per lunedì 30 dicembre, consiste nell’attivazione di un servizio di assistenza infermieristica decentrato sul territorio dell’area interna, attraverso la disponibilità di un infermiere, dipendente del servizio sanitario regionale, per ogni comune, fisicamente presente in quel territorio anche attraverso l’attivazione di un ambulatorio infermieristico.