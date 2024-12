Donna investita nel centro Eboli : in corso le indagini del caso

Attimi di paura a Eboli dove una donna è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada nei pressi di viale Amendola. L’accaduto è avvenuto al centro di Eboli sotto gli occhi di numerosi passanti. Alla guida dell’auto una donna visibilmente scossa per quanto successo , ha prestato nell’immediato soccorso alla donna ferita e si è resa collaborativa con le forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’incidente.

Sul luogo la polizia municipale di Eboli per tutti i rilevi del caso e per chiarire le responsabilità e la dinamica dei fatti. Al momento la vittima è ricoverata all’ospedale ma non si conoscono le sue condizioni fisiche.