Gli 80 autobus parcheggiati “da tempo a Sala Consilina” sono stati consegnati alla Basilicata

Ottanta nuovi autobus, 13 a gasolio e 67 a metano, “da tempo parcheggiati e fermi a Sala Consilina”, sono stati consegnati alle ditte aderenti al consorzio Cotrab (Consorzio Trasporti Aziende Basilicata) che sono risultate assegnatarie con contratti di usufrutto. Lo ha annunciato l’assessore alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che lo ha definito “un bel segnale innanzitutto per i lucani, che viaggeranno su autobus moderni, sicuri e confortevoli, costruiti per tutelare l’ambiente”.



“Non potevamo consentire – ha aggiunto – che autobus acquistati dalla Regione, costati complessivamente circa 24 milioni di euro, di cui 20 milioni finanziati con fondi Pnrr e 4 di competenza del Ministero dei Trasporti, rimanessero fermi ed inutilizzati”. L’assessore ha inoltre sottolineato che il parco autobus verrà ulteriormente incrementato, per migliorare sempre di più la flotta a disposizione, perché il principale ed indiscusso obiettivo è rappresentato dalla sicurezza e dal comfort dei cittadini, in linea con tutte le prescrizioni normative e adeguati alle caratteristiche del territorio.



Nell’arco di alcune settimane, 80 autobus ormai vecchi verranno sostituiti da 80 pullman nuovi e sicuri, dotati di sistemi di videosorveglianza e dispositivi gps per la geolocalizzazione, che potranno essere monitorati anche dagli utenti, qualora le società di trasporto siano dotate di app per la prenotazione e per avere aggiornamenti sulla mobilità.