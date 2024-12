Passaggio di consegna alla Banca Monte Pruno. Lacrime e commozione per Albanese e Federico

Lacrime e tantissime emozioni al passaggio di consegna del ruolo di direttore generale della Banca Monte Pruno tra Michele Albanese e Cono Federico.

Questa sera si è tenuto il Gran gala proprio per il passaggio di consegne al Lloyd’s Baia Hotel di Vietri sul Mare. Alla giornata erano presenti i tanti dipendenti della banca e delle sue filiali, gli amministratori e gli amici che hanno potuto ripercorrere insieme la storia dell’istituto bancario e del direttore Michele Albanese.

Cono Federico nel suo discorso ha ribadito la sua gratitudine nei confronti di Michele Albanese e di tutti coloro che hanno creduto in lui. Allo stesso modo Michele Albanese, visibilmente commosso, ha ringraziato tutti per gli anni passati insieme precisando che il suo è solo un arrivederci e che è sicuro del fatto che il suo successore sarà la persona giusta per poter portare avanti tutti quei valori che contraddistinguono la Banca Monte Pruno.