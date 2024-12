Ragazzo di 16 anni accoltellato al torace da un suo coetaneo a Cava de’ Tirreni

Nella serata di giovedì a Cava dei Tirreni per una banale lite, due minori hanno iniziato a litigare furiosamente. Uno dei due, 15enne, ha tirato fuori dalle tasche un coltello, colpendo al torace l’altro ragazzino di soli 16 anni. Il ferito è stato trasportato presso l’ospedale di Cava per poi essere trasferito urgentemente al Ruggi di Salerno. La vittima è stata sottoposta ad un intervento chirurgico e ora si trova in prognosi riservata.

L’autore del gesto è stato denunciato dalla Polizia per tentato omicidio e lesioni aggravate. Sono in corso le indagini del caso.