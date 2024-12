Un nuovo capitolo nella storia della Banca Monte Pruno. Tutto sul passaggio di consegne tra Michele Albanese e Cono Federico

Il 28 dicembre 2024 rappresenta una data molto importante per la storia della Banca Monte Pruno. In questa giornata, infatti, la carica di Direttore Generale è passata dopo ben 34 anni nelle mani di Cono Federico.

La cerimonia del passaggio di consegna è avvenuta presso il Lloyd’s Baia Hotel di Vietri sul Mare alla presenza di tutti i dipendenti, gli amministratori e coloro che sono stati sempre vicini alla banca e al suo direttore. La serata è stata caratterizzata da mille emozioni di ogni tipo: la gioia nel riunire tutti coloro che rappresentano giorno dopo giorno la linfa vitale dell’istituto, la malinconia nel dover salutare un Direttore Generale come Michele Albanese dopo tantissimi anni al servizio della banca e del suo territorio e la certezza nel passare il testimone a Cono Federico, che da tempo si prepara a ricoprire questo ruolo.

I lavori sono stati introdotti dal Responsabile della Segreteria di Direzione Antonio Mastrandrea, che ha aperto la serata con un intervento, ponendo l’accento sull’importanza di questa convention per la Banca e per tutti coloro che contribuiscono quotidianamente al suo successo. “Per noi – ha dichiarato Mastandrea – è stato un privilegio incontrare un uomo come Michele Albanese che negli anni ha saputo costruire il cambiamento che culmina nel passaggio di consegna a Cono Federico. Noi oggi vogliamo dire grazie al nostro direttore generale non solo per quello che ha fatto per la banca ma anche per quello che ha fatto per ognuno di noi”.

I saluti iniziali sono stati affidati alla Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Anna Miscia, che ha sottolineato l’importante cambiamento e la crescita continua della banca dovuta anche e soprattutto all’impegno e alla grande dedizione del direttore Albanese. La dottoressa Miscia ha, inoltre, posto all’attenzione di tutti anche il ruolo fondamentale del lavoro di squadra.

Subito dopo il neo direttore generale, che inizierà a svolgere il suo nuovo incarico a partire dal prossimo 1° gennaio, ha illustrato i progressi dell’istituto bancario nell’ultimo anno ponendo l’attenzione sulle filiali e i dipendenti che sono risultati più produttivi. Tra i top performer come venditori nel 2024 sono “saliti sul podio” Carmela Landi, Fortunato Sica e Francesco Palmieri. Ha poi spiegato ai dipendenti quelle che saranno le novità nel 2025. Il Direttore Federico ha parlato, poi, con entusiasmo delle sfide che attendono la Banca, sottolineando l’importanza di continuare ad evolversi, abbracciando l’innovazione tecnologica, ma anche mantenendo saldi i valori tradizionali di vicinanza alla clientela e di supporto al territorio, tramandati con grandi sacrifici da chi a fondato la Banca e lasciati in eredità dall’opera straordinaria e dal grande contribuito del Direttore Michele Albanese.

Proprio il Direttore Generale Michele Albanese ha poi preso la parola per un intervento di saluto a tutti i presenti e di bilancio della sua lunga e prestigiosa carriera. Le parole del Direttore Albanese sono state: “Mi trovo qui oggi con il cuore colmo di gratitudine grazie anche ad ognuno di voi. Essere il vostro direttore generale è stato l’onore più grande della mia vita. Ciò che resterà sicuramente scolpito dentro di me sono le persone, siete tutti voi. Abbiamo superato insieme numerosi ostacoli, abbiamo raggiunto innumerevoli obiettivi e siete stati per me una seconda famiglia creata con rapporti basati sulla fiducia reciproca. L’affetto che mi avete mostrato è un dono prezioso, questo percorso è stato un mosaico di emozioni dove ogni piccolo frammento ha contribuito a creare un quadro di bellezza dal valore inestimabile.”

Il Direttore nel suo intervento, visibilmente commosso ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che lo hanno accompagnato nel suo percorso come la sua famiglia e Anna Miscia. Sono state poi menzionate la Fondazione Monte Pruno e la Monte Pruno Giovani.

Il Direttore ha infine consegnato simbolicamente gli atti principali della BCC Monte Pruno custoditi in un documento che segna la storia della Banca.

La serata ha visto, altresì, la consegna di un riconoscimento al dipendente Angelo Sica che chiude la carriera per quiescenza ed un altro attestato ad uno dei primi dipendenti della Banca, Ernesto Picecchi, con il quale il Direttore Albanese ha condiviso l’inizio della carriera quando i dipendenti della Banca erano solo tre.

La serata si è conclusa con una grande cena di gala in cui non sono mancati anche dei momenti di spensieratezza e risate tra musica e balli.